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У Запоріжжі педофіл зґвалтував у під’їзді 12-річну дівчинку

У Запоріжжі педофіл у під’їзді будинку зґвалтував 12-річну дівчинку і зняв це на відео.

У Запоріжжі педофіл зґвалтував у під’їзді 12-річну дівчинку

У Запоріжжі у під’їзді багатоповерхового будинку чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку.

Про скоєння злочину повідомив батько дитини.

Працівники поліції встановили, що близько 11-ї години на 5-му поверсі у під’їзді будинку зловмисник здійснив наругу над дівчинкою та зняв це на відео.

Раніше цього чоловіка судили за аналогічний злочин.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 152 ККУ (Зґвалтування). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

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Нагадаємо, на Чернігівщині затримали педофіла, який чіплявся до маленьких дівчат під приводом медичного огляду.

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