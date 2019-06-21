На похороны убитой Дарьи Лукьяненко пришло все село. Люди буквально на грани от эмоций и еле подбирают слова.

В селе Ивановка Одесской области 21 июня состоялись похороны убитой Дарьи Лукьяненко. Пришло много людей, они принесли игрушки и охапки цветов. От жары и нервного напряжения некоторые теряют сознание.

Хоронят ребенка в закрытом гробу. Рядом – родители, сестра, друзья и одноклассники. Ни дети, ни взрослые до сих пор не могут отойти от шока.

– Мне написали в Viber, что пропала Даша Лукьяненко. В первую минуту подумал, что это – прикол. А потом понял, что не прикол, – говорит одноклассник убитой девочки Никита.

Мама Никиты рассказала, что когда нашли ребенка, ее сын проснулся ночью и кричал: “Даша! Даша!”

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На похороны не пришли только брат и родители подозреваемого Николая Тарасова. Хотя они и каются и отреклись от своего сына.

– Люди бы их порвали. Здесь им бы не позволили. Их бы не допустили. Я так думаю, это было бы так. Это зверство ужасное для меня, для всего поселка, для всей Украины, – говорит жительница села Тамара Виноградова.

Напомним, что 21 июня подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения.