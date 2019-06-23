У Києві поблизу озера Вирлиця було знайдено тіло розшукуваного 9-річного хлопчика, який пішов брати інтерв‘ю поблизу власного дому.

У Дарницькому районі Києва 22 червня зник дев’ятирічний Захар Черевко. Він вийшов з дому близько 20.00 і не повернувся. Увечері 23 червня стало відомо, що його тіло знайшли біля озера Вирлиця.

– Так, на жаль, інформація підтверджується, – повідомили у поліції.

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Правоохоронці зазначають, що на місці працюють слідчі.

– За попередньою інформацією, він був жорстоко вбитий. На даний момент на місці працюють криміналісти. Деталі цієї жахливої ​​події встановлюються, – повідомляє Київ оперативний.

Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко затримали відразу після виявлення тіла дівчинки 19 червня. Він зізнався поліцейським у злочині і розповів подробиці.