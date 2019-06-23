PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Не повернувся додому: у Києві біля озера знайшли тіло 9-річного хлопчика

У Києві поблизу озера Вирлиця було знайдено тіло розшукуваного 9-річного хлопчика, який пішов брати інтерв‘ю поблизу власного дому.

Не повернувся додому: у Києві біля озера знайшли тіло 9-річного хлопчика

У Дарницькому районі Києва 22 червня зник дев’ятирічний Захар Черевко. Він вийшов з дому близько 20.00 і не повернувся. Увечері 23 червня стало відомо, що його тіло знайшли біля озера Вирлиця.

– Так, на жаль, інформація підтверджується, – повідомили у поліції.

Читайте: Вбивство Дарини Лук’яненко: батьки Тарасова відмовилися наймати синові адвоката

Правоохоронці зазначають, що на місці працюють слідчі.

– За попередньою інформацією, він був жорстоко вбитий. На даний момент на місці працюють криміналісти. Деталі цієї жахливої ​​події встановлюються, – повідомляє Київ оперативний.

Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко затримали відразу після виявлення тіла дівчинки 19 червня. Він зізнався поліцейським у злочині і розповів подробиці.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка