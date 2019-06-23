В Мариуполе полиция задержала 27-летнего педофила, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку.

Работники правоохранительных органов города Мариуполь задержали 27-летнего педофила, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.

– В моем родном Мариуполе с помощью детей задержан житель Мариуполя, 1992 г.р., который пытался совершить распутные действия в отношении несовершеннолетней, – подчеркнул первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Потерпевшая направлялась на курсы в Академии ШАГ, в настоящее время злоумышленник под угрозой ножа завел ребенка за техническое сооружение школы №7, где пытался изнасиловать неестественным путем.

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Это событие увидел местный житель и вызвал наряд полиции. Они задержали мужчину и изъяла у него нож.

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Напомним, зарегистрированная на сайте Верховной Рады петиция о защите детей от сексуального насилия набрала 25 тыс. необходимых голосов.