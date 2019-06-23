PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Не встиг згвалтувати: у Маріуполі затримали педофіла

У Маріуполі поліція затримала 27-річного педофіла, який намагався згвалтувати неповнолітню дівчинку.

Не встиг згвалтувати: у Маріуполі затримали педофіла

Працівники правоохоронних органів міста Маріуполь затримали 27-річного педофіла, який намагався згвалтувати 11-річну дівчинку.

– У моєму рідному Маріуполі за допомогою дітей затриманий мешканець Маріуполя, 1992 р.н, який намагався вчинити розпутні дії у відношенні неповнолітньої, – зазначив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Потерпіла прямувала на комп’ютерні курси до Академіі ШАГ, у цей час зловмисник під загрозою ножа завів дитину за технічну споруду школи №7, де намагався зґвалтувати неприродним шляхом.

Читайте: У Запоріжжі педофіл зґвалтував у під’їзді 12-річну дівчинку

Цю подію побачив місцевий мешканець та викликав наряд поліції. Поліція затримала чоловіка та вилучила у нього ніж.

Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію?

Результати

Нагадаємо, зареєстрована на сайті Верховної Ради петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала 25 тис. необхідних голосів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хімічна кастрація педофілів: петиція набрала необхідну кількість голосів
У Запоріжжі педофіл зґвалтував у під’їзді 12-річну дівчинку
Зеленський відвідав ММК ім. Ілліча, де Метінвест побудує інноваційний кисневий комплекс
Як Маріуполь відзначив п’яту річницю звільнення від російських бойовиків
Перший день перемоги України. Хронологія звільнення Маріуполя
Почалися судоми під час крапельниці. У лікарні Маріуполя помер 2-річний хлопчик
Отримував секретні матеріали про роботу СБУ: у Маріуполі затримали агента ФСБ
На Азовсталі назавжди виводять з експлуатації доменну піч №5
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка