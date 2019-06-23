У Маріуполі поліція затримала 27-річного педофіла, який намагався згвалтувати неповнолітню дівчинку.
Працівники правоохоронних органів міста Маріуполь затримали 27-річного педофіла, який намагався згвалтувати 11-річну дівчинку.
– У моєму рідному Маріуполі за допомогою дітей затриманий мешканець Маріуполя, 1992 р.н, який намагався вчинити розпутні дії у відношенні неповнолітньої, – зазначив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.
Потерпіла прямувала на комп’ютерні курси до Академіі ШАГ, у цей час зловмисник під загрозою ножа завів дитину за технічну споруду школи №7, де намагався зґвалтувати неприродним шляхом.
Читайте: У Запоріжжі педофіл зґвалтував у під’їзді 12-річну дівчинку
Цю подію побачив місцевий мешканець та викликав наряд поліції. Поліція затримала чоловіка та вилучила у нього ніж.
Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію?
Нагадаємо, зареєстрована на сайті Верховної Ради петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала 25 тис. необхідних голосів.