У Маріуполі поліція затримала 27-річного педофіла, який намагався згвалтувати неповнолітню дівчинку.

Працівники правоохоронних органів міста Маріуполь затримали 27-річного педофіла, який намагався згвалтувати 11-річну дівчинку.

– У моєму рідному Маріуполі за допомогою дітей затриманий мешканець Маріуполя, 1992 р.н, який намагався вчинити розпутні дії у відношенні неповнолітньої, – зазначив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Потерпіла прямувала на комп’ютерні курси до Академіі ШАГ, у цей час зловмисник під загрозою ножа завів дитину за технічну споруду школи №7, де намагався зґвалтувати неприродним шляхом.

Читайте: У Запоріжжі педофіл зґвалтував у під’їзді 12-річну дівчинку

Цю подію побачив місцевий мешканець та викликав наряд поліції. Поліція затримала чоловіка та вилучила у нього ніж.

Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію? Так

Ні Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нагадаємо, зареєстрована на сайті Верховної Ради петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала 25 тис. необхідних голосів.