В Полтавской области, возле села Млыны Лохвицкого района, упал и загорелся самолет АН-2.

Утром 23 июня, около 10.00, в Полтавский области упал самолет АН-2 местной агрофирмы, летевший на опрыскивание сельскохозяйственных посевов.

После падения самолет загорелся – в 11.00 пожар был ликвидирован.

В самолете находилось два пилота, которые чудом спаслись – они самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей.

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Пилоты получили незначительные травмы и сейчас находятся в больнице.

Причины и обстоятельства аварии Ан-2 устанавливают следователи.









Падение самолета Ан-2 в Полтавской области – пилоты чудом спаслись / 2 фотографии

Напомним, 30 мая возле села Сестрятин (Ровенская область) произошла авария военного вертолета Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.