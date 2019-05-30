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Факты / Происшествия

В Ровенской области разбился военный вертолет – 4 погибших

Возле села Сестрятин (Ровенская область) разбился военный вертолет Ми-8.

В Ровенской области разбился военный вертолет – 4 погибших

Неподалеку села Сестрятин (Ровенская область) произошло крушение военного вертолета Ми-8, который выполнял учебно-тренировочный полет.

Связь с вертолетом потеряли 29 мая приблизительно в 23.27.

По предварительной информации, катастрофа привела к гибели четырех членов экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

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На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов, которые выясняют причины авиакатастрофы.

Также на место катастрофы выехала комиссия Минобороны, Генштаба и командования Сухопутных войск. Более подробную информацию о происшествии предоставят после выяснения обстоятельств.

К слову, на шахте Львовской области произошел обвал, в результате которого погибли двое горняков.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины

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