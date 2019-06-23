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Факти / Надзвичайні події

Падіння літака Ан-2 на Полтавщині – пілоти дивом врятувалися

У Полтавській області, поблизу села Млини Лохвицького району, впав і загорівся літак АН-2.

Падіння літака Ан-2 на Полтавщині

Вранці 23 червня, близько 10.00, у Полтавскій області впав літак АН-2 місцевої агрофірми, який летів на оприскування сільськогосподарських посівів.

Після падіння літак загорівся – о 11.00 пожежу ліквідували.

У літаку перебували два пілоти, які дивом врятувалися – вони самостійно евакуювалися до прибуття рятувальників.

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Пілоти отримали незначні травми і наразі перебувають у лікарні

Причини та обставини аварії Ан-2 встановлюють слідчі.

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Падіння літака Ан-2 на Полтавщині – пілоти дивом врятувалися / 2 фотографии

Нагадаємо, 30 травня неподалік села Сестрятин (Рівненська область) сталася аварія військового гелікоптера Мі-8, який виконував навчально-тренувальний політ.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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