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Факты / Происшествия

Первые задержания на Марше равенства: группа лиц планировала провокации

Столичные полицейские задержали девятерых правонарушителей, готовивших провокации на Марше равенства в Киеве.

Марш рівності

Задержаны девять человек, которые готовили провокации на Марше равенства в Киеве.

У них изъяли соответствующее орудие.

Возраст злоумышленников – от 18 до 48 лет.

Открыто производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 УКУ – Приготовление к хулиганству.

Читайте: Перцовый газ в лицо и избиение ногами: в столице напали на участников КиевПрайда

Им грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, Факты ICTV следят за Маршем равенства в Киеве в режиме онлайн.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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