Столичные полицейские задержали девятерых правонарушителей, готовивших провокации на Марше равенства в Киеве.
Задержаны девять человек, которые готовили провокации на Марше равенства в Киеве.
У них изъяли соответствующее орудие.
Возраст злоумышленников – от 18 до 48 лет.
Открыто производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 УКУ – Приготовление к хулиганству.
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Им грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, Факты ICTV следят за Маршем равенства в Киеве в режиме онлайн.
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