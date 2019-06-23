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Факты / Украина / Общество

Марш равенства в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В столице Украины 23 июня проходит Марш равенства – КиевПрайд 2019. Факты ICTV следят за событиями в режиме онлайн.

Марш рівності у Києві

Марш равенства 2019 в Киеве пройдет в этом году уже пятый раз.

Его главная тема – Свобода. Равенство. Борьба, а главный лозунг: “Наша традиция – это свобода”.

Шествие началось в 10.00. В КиевПрайде приняли участие более 8 тыс. человек.

Факты ICTV ведут текстовую онлайн-трансляцию с Марша равенства.

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13.18. Станции метро в Киеве после завершения Марша равенства работают в обычном режиме.

12.53. На Марше равенства в Киеве впервые прошла колонна военных.

11.15. Журналисту Громадського Владиславу Головко, который пришел на Марш равенства как участник, попали яйцом в глаз.

11.06. На данный момент Марш равенства завершился. В нем приняли участие тысячи людей, некоторые пришли с маленькими детьми.

Шествие финишировало возле здания Киевпроекта на улице Богдана Хмельницкого.

Среди его участников были и противники КиевПрайда, которые периодически провоцировали конфликтные ситуации, но полиция их предотвращала.

Кроме того, во время прохождения Марша у Парка Шевченко на его территории взорвали взрывпакет.

Сейчас обстановка спокойная.

10.35. Марш равенства начался с небольшим  опозданием от Дома учителя по улице Владимирской вниз по Бульвару Шевченко и по улице Пушкинской к Льва Толстого.

В акции принимают участие несколько тысяч человек, многие имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.

Кроме плакатов и радужных флагов, можно увидеть государственные флаги Украины и других государств – Великобритании, Польши, Канады, Беларуси.

Движение колонны проходит в коридоре из кордонов правоохранителей.

10.26. За порядком следят Нацполиция, Национальная гвардия и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

10.22. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что противники Марша равенства хотели пронести экскременты, расфасованные по презервативам, которыми планировали закидать его участников и представителей полиции.

10.15. Полиция взяла в окружение участников Марша равенства из-за провокаций. Нападающий, который пытался забрать транспарант в участников шествия, правоохранители оттеснили.

Наша традиция – это свобода! – скандируют участники марша.

10.07. В Марше равенства участвуют дипломаты и политики из других стран, в том числе депутат Европарламента от Германии (2004-2019) Ребекка Хармс, представители Минздрава Украины, депутаты Киевского городского совета.

 

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Марш равенства в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ) / 5 фотографий

ВидеоРадіо Свобода

Фото: Anastasia Magazowa

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