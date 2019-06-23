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Факти / Надзвичайні події

Перші затримання на Марші рівності: група осіб планувала провокації

Столичні поліцейські затримали дев’ятьох правопорушників, які готували провокації на Марші рівності у Києві.

Марш рівності

Затримано дев’ять осіб, які готували провокації на Марші рівності у Києві.

У них вилучили відповідне знаряддя.

Вік зловмисників – від 18 до 48 років.

Відкрито провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 ККУ – Готування до хуліганства.

Читайте: Перцевий газ в обличчя і побиття ногами: у столиці напали на учасників КиївПрайду

Їм загрожує від трьох до семи років ув’язнення. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за Маршем рівності у Києві в режимі онлайн.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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