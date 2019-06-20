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Перцовый газ в лицо и избиение ногами: в столице напали на участников КиевПрайда

Участников КиевПрайда после кинопоказа на платформе культурных инициатив Изоляция напали молодые в балаклавах.

Перцовый газ в лицо и избиение ногами: в столице напали на участников КиевПрайда

На посетителей кинопоказа, который проходил в рамках КиевПрайда напали неизвестные.

– Это был откровенно гомофобское нападение, меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом, – рассказал пострадавший.

По словам одного из организаторов мероприятия, среди пострадавших были несовершеннолетние.

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Режиссер фильма Не прячь глаза – 2. Наши в США Юрий Движон заявил, что ему жаль пострадавших.

– Именно из-за нападения двое героев фильма покинули Украину и по иронии судьбы, похожие истории продолжаются и дальше. Такие новости еще больше подталкивают к борьбе и активизму, – отметил Юрий Движон.

Ранее Святослав Вакарчук сказал, что думает о ЛГБТ и однополых браках.

Источник: Громадське

Фото: Киев оперативный

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