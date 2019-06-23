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Факты / Происшествия

В Сумах из-за поста заместителя мэра относительно ЛГБТ прокуратура открыла дело

Накануне Марша равенства в Киеве заместитель мэра Сум Максим Галицкий разместил на своей странице в Facebook пост, в котором выразил негативное отношение к маршам ЛГБТ-сообщества.

Максим Галицький

По факту высказываний заместителя Сумского городского головы Максима Галицкого в адрес ЛГБТ-сообщества начато уголовное производство.

Позже скандальный пост с его страницы исчез.

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Дело возбуждено по ч. 1 ст. 161 УКУ- Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями.

Расследование поручено полиции Сумской области, сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Науменко.

Напомним, Факты ICTV следят за событиями вокруг Марша равенства в Киеве в режиме онлайн.

Источник: Наталя Науменко

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