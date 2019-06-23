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Факти / Надзвичайні події

У Сумах через пост заступника мера щодо ЛГБТ прокуратура відкрила справу

Напередодні Маршу рівності у Києві заступник мера Сум Максим Галицький розмістив на своїй сторінці у Facebook пост, у якому висловив негативне ставлення до маршів ЛГБТ-спільноти.

Максим Галицький

За фактом висловлювань заступника Сумського міського голови Максима Галицького на адресу ЛГБТ-спільноти розпочато кримінальне провадження.

Пізніше скандальний пост з його сторінки зник.

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Справу відкрито за ч. 1 ст. 161 ККУ – Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми переконаннями.

Розслідування доручено поліції Сумської області, повідомила прес-секретар обласної прокуратури Наталя Науменко.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за подіями навколо Маршу рівності у Києві в режимі онлайн.

Джерело: Наталя Науменко

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