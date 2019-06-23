В Марше равенства 2019 в Киеве впервые приняли участие военные.
Колонна из 30 военных – представителей ЛГБТ – впервые прошла маршем на КиевПрайд 2019.
Доброволец батальона Донбасс Виктор Пилипенко объяснил, что они пришли поддержать равенство для всех людей.
В то же время он признал, что быть геем в армии некомфортно, потому что очень много гомофобов.
В Марше равенства 2019 в Киеве, по предварительным подсчетам, приняли участие более 8 тыс. участников.
Напомним, Факты ICTV следят за событиями вокруг Марша равенства в Киеве в режиме онлайн.
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