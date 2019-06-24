У Києві затримали старшого брата 9-річного Захара Черевка, якого знайшли мертвим біля озера Вирлиця. Його підозрюють у вбивстві дитини.

Начальник Поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що затриманий підозрюваний у вбивстві 9-річного Захара Черевка, якого знайшли в озері у Деснянському районі.

Підозрюваним виявився його старший брат. Чоловік 1989 року народження жив окремо з мамою.

Він розповів, як убив хлопчика і куди викинув ніж. Водолази знайшли все на дні озера.

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Також він сказав, що скоїв вбивство через образу, але конкретну причину не назвав.

Поліцейські повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві. Готується звернення в суд для обрання запобіжного заходу.

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 23 червня в Києві біля озера Вирлиця було знайдено тіло розшукуваного 9-річного хлопчика, який пішов брати інтерв’ю біля власного будинку.