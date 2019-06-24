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Факти / Надзвичайні події

В Умані чоловік зґвалтував 15-річну дівчину

В Умані невідомий чоловік зґвалтував 15-річну дівчину.

В Умані чоловік зґвалтував 15-річну дівчину

В Умані на вулиці чоловік скоїв напад на 15-річну дівчину й під загрозою вбивства зґвалтував її. Зараз вона перебуває без свідомості.

На розшук злочинця піднятий особовий склад поліції Черкаської області.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

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Він також додав, що аналогічні злочини трапилися вчора у Маріуполі (відносно 12-річної дитини), Київській області (відносно 2-річної та 12-річної дівчаток) на Вінничині (відносно 4-річного хлопчика).

– Покидьки знущаються над нашими дітьми кожного дня, питання залишається – чия дитина наступна? Це потрібно зупинити. Чекаємо на розгляд нашого законопроекту №6607 у Верховній Раді України. Це крок назустріч безпеці наших дітей, – написав він.

Нагадаємо, що за ініціативи 30 народних депутатів до парламенту подано законопроект №6607, який передбачає застосування хімічної кастрації та збільшення терміну покарання для злочинців,  які вчинили сексуальне насильство над дітьми.

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