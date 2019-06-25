У селі Щербаки Київської області втопилися чоловік з донькою.

У Білоцерківському районі Київської області у затопленому кар’єрі загинули священник з донькою. Вони пішли туди прогулятися, а через деякий час старший син чоловіка побачив їх та покликав на допомогу. Проте з води чоловіка з донькою витягли вже без ознак життя.

На місце події працювала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції, патрульної поліції та водолази.

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Наразі встановлюються причини смерті та з’ясовуються свідки і очевидці події.

До речі, біля села Блідча Київської області потонула жінка з п’ятирічним сином.