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Факти / Надзвичайні події

У Франції пасажирський літак протаранив аеропорт

У Ніцці пасажирський літак врізався лівим крилом в будівлю аеропорту.

У Франції пасажирський літак протаранив аеропорт

У Ніцці (Франція) Boeing 777 авіакомпанії Kuwait Airways після приземлення лівим крилом зачепив будівлю аеропорту.

Читайте: У Новій Зеландії зіткнулися два літаки: є жертви

За даними авіакомпанії, ніхто з пасажирів не постраждав.

Однак через інцидент в аеропорту затримали і скасували кілька рейсів.

Раніше Факти ICTV писали, що у Польщі під час авіашоу літак впав в річку, в результаті аварії загинув пілот.

Джерело: The Daily Star

Фото: Dreamstime

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