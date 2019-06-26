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Факти / Надзвичайні події

В Ужгороді 6-річний хлопчик потонув у басейні

25 червня в Ужгороді 6-річна дитина потонула у приватному басейні.

В Ужгороді 6-річний хлопчик потонув у басейні

6-річний хлопчик потонув на території приватного басейну в Ужгороді.

Дитина перебувала біля басейну з 37-річною тіткою.

Хлопчика на госпіталізували до міської дитячої лікарні, але врятувати його не вдалося.

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О 21.30 медики констатували смерть.

Причини трагедії встановлюють слідчі Ужгородського відділу поліції.

За фактом відкрито провадження за ст 115 Кримінального кодексу України (з відміткою нещасний випадок).

До речі, біля села Блідча Київської області потонула жінка з п’ятирічним сином.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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