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Факти / Надзвичайні події

Зарізав всю родину: в Одесі пенсіонер влаштував потрійне вбивство

В Одесі пенсіонер зарізав сім’ю, яка проживала по сусідству. Вбивцю затримали правоохоронці.

Зарізав всю родину: в Одесі пенсіонер влаштував потрійне вбивство

В одній із комунальних квартир Одеси 78-річний чоловік, озброївшись ножем, по черзі позбавив життя 67-річну літню жінку та її 46-річну доньку та зятя.

– Розправившись з обома жінками зловмисник з ножем накинувся на чоловіка, проте останньому вдалося вирватись з рук вбивці та вибігти у двір будинку, аби покликати на допомогу, – розповіли у ГУНП в Одеській області.

Перехожі, які стали очевидцями вбивства, терміново викликали поліцію.

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Правоохоронці одразу затримали правопорушника.

– Своєї причетності до скоєння злочину він не заперечував та пояснив, що свій злочинний намір виношував понад рік. Затриманий так вирішив поквитатись із сусідами, яких тривалий час підозрював у викраденні чималої суми грошей та цінностей, – розповіли у поліції.

Затриманому загрожує покарання за п.1 ч.2 ст.115 (Вмисне вбивство) КК України.

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Зарізав всю родину: в Одесі пенсіонер влаштував потрійне вбивство / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на Київщині чоловік серед білого дня безжалісно пошматував ножем 25-річного хлопця через зауваження.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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