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Факты / Происшествия

Кровь била фонтаном: на Киевщине мужчина из-за замечания перерезал парню горло (18+)

На Киевщине мужчина среди белого дня безжалостно порезал ножом 25-летнего парня из-за замечания.

Кровь била фонтаном: на Киевщине мужчина из-за замечания перерезал парню горло (18+)

На Киевщине во дворе многоэтажки мужчина набросился с ножом на парня из-за того, что тот сделал ему замечание. Резник несколько раз попал ножом жертве в грудь. А потом одним точным ударом перерезал несчастному горло.

В поисках спасения пострадавший из последних сил смог пройти несколько метров. А потом упал, как подкошенный. Двор, где произошла жестокая резня, до сих пор весь красный.

Кровь из раны била фонтаном. Пока ехала скорая, соседи пытались спасти раненого самостоятельно.

– У него на сонной артерии вот такая просто огромная была дыра. Прикладывала салфетки и придерживала, чтобы кровь не текла, говорит Надежда, которая стала свидетелем жестокой расправы.

Но врачи не успели спасти мужчину. До приезда скорой парень буквально истек кровью.

В нападающем жители узнали своего соседа – двадцатипятилетнего Виталия. И слава у него не самая лучшая.

– Ненормальная человек, отец у него умер, он его и бил и резал, все на свете, там такое делалось, если бы меньше пили, то может было бы нормально, – говорит Наталья, которая возмущена поступком соседа.

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Нападающего задержали.

– Он не ожидал, что его так быстро задержат, даже не оказывал никакого сопротивления. У него изъяты вещи, на которых были следы крови. Сейчас они будут направлены на проведение экспертизы, – говорит пресс-секретарь полиции Киевщины Николай Жукович.

К слову, в Черновцах утром 8 апреля неизвестные стреляли в мужчину, который сделал им замечание.

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