29 июня на улице Профессора Подвысоцкого, 4а в Киеве найден труп женщины.

На территории Киевской клинической больницы №12 найдено тело 72-летней пациентки.

Женщина умерла недалеко находилась на стационарном лечении и умерла недалеко от приемного отделения.

Ее тело нашли сотрудники больницы.

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Следов насильственной смерти обнаружено не было.

Личность женщины установлена.

Полиция выясняет детали происшествия.

Напомним, 13 июня в Киеве женщина умерла в очереди к врачу.