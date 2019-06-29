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Факти / Надзвичайні події

Біля лікарні у Києві померла 72-річна пацієнтка

29 червня на вулиці Професора Підвисоцького, 4а в Києві знайдено труп жінки.

Біля лікарні у Києві померла 72-річна пацієнтка

На території Київської клінічної лікарні №12 знайдено тіло 72-річної пацієнтки.

Жінка померла перебувала на стаціонарному лікуванні і померла недалеко від приймального відділення.

Її тіло знайшли співробітники лікарні.

Читайте: Смерть 2-річного хлопчика у Чернівецькій області: матір дитини оголосили у розшук

Слідів насильницької смерті виявлено не було.

Особистість жінки встановлена.

Поліція з’ясовує деталі події.

Нагадаємо, 13 червня в Києві жінка померла в черзі до лікаря.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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