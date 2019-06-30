В Херсонской области полиция устанавливает причины самоубийства девятилетней девочки.

Трагедия произошла вечером 29 июня в одном из населенных пунктов Белозерского района Херсонской области.

Мать погибшей девочки, придя домой около 18.30, обнаружила, что дверь в ванную закрыта изнутри.

Женщина позвала на помощь мужа. Они вместе выбили двери и увидели тело дочери, которая висела на дверной ручке.

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Правоохранители опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей девочка, а также проверяют наличие у нее аккаунтов в соцсетях.

Открыто производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ – Умышленное убийство с пометкой самоубийство.

Напомним, 12 июня в Киеве 19-летний парень совершил самоубийство, выбросившись из окна шестого этажа девятиэтажки.