В Одеській області через пожежу у будинку загинули четверо дітей.
У селі Чорне Окнянського району на Одещині виникла пожежа у житловому будинку.
– На місці події рятувальники виявили чотирьох загиблих дівчаток. Матерів 2000 та 1996 років народження на момент пожежі не було вдома вони знаходились на подвір’ї у стані алкогольного сп’яніння, – розповіли у ДСНС.
Під час пожежі загинули дві доньки 2017 та 2018 р.н. однієї жінки та ще дві дівчинки, також 2017 та 2018 р.н. іншої матері.
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На місці події працюють психологи ДСНС. Причина пожежі та смерті встановлюються.
На Одещині внаслідок пожежі загинули четверо дітей / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Хмельницькій області внаслідок пожежі в житловому будинку загинув 3-річний хлопчик. Ще двоє осіб постраждали.
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