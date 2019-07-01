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Факти / Надзвичайні події

На Одещині внаслідок пожежі загинули четверо дітей

В Одеській області через пожежу у будинку загинули четверо дітей.

На Одещині внаслідок пожежі загинули четверо дітей

У селі Чорне Окнянського району на Одещині виникла пожежа у житловому будинку.

– На місці події рятувальники виявили чотирьох загиблих дівчаток. Матерів 2000 та 1996 років народження на момент пожежі не було вдома вони знаходились на подвір’ї у стані алкогольного сп’яніння, – розповіли у ДСНС.

Під час пожежі загинули дві доньки 2017 та 2018 р.н. однієї жінки та ще дві дівчинки, також 2017 та 2018 р.н. іншої матері.

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На місці події працюють психологи ДСНС. Причина пожежі та смерті встановлюються.

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На Одещині внаслідок пожежі загинули четверо дітей / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Хмельницькій області внаслідок пожежі в житловому будинку загинув 3-річний хлопчик. Ще двоє осіб постраждали.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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