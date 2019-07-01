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Факты / Происшествия

В Хмельницкой области в результате пожара погиб ребенок, еще двое пострадавших

В Хмельницкой области в результате пожара в жилом доме погиб 3-летний мальчик. Еще два человека пострадали.

В Хмельницкой области в результате пожара погиб ребенок, еще двое пострадавших

В Хмельницкой области в селе Гоголи произошел пожар в жилом доме, во время которого погиб 3-летний ребенок.

Спасателей вызвал сосед, который заметил густой черный дым. Ему удалось спасти 58-летнюю женщину и 5-летнего ребенка.

Пострадавших с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в лечебные учреждения.

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На момент прибытия спасателей и пожарных огонь распространился на площадь 60 кв.м. Во время тушения пожара и разбора конструкций здания было обнаружено тело 3-летнего мальчика без признаков жизни.

Причина пожара пока неизвестна.

Ранее Факты ICTV писали о пожаре в Киеве на складах секонд-хенда.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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