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Факти / Надзвичайні події

На Багамських островах впав вертоліт: загинули семеро людей

На Багамських островах зазнав аварії вертоліт. Внаслідок чого загинули семеро людей, зокрема мільярдер Кріс Клайн.

На Багамських островах впав вертоліт: загинули семеро людей

Внаслідок  падіння вертольота в районі Багамських островів загинули семеро людей.

Повітряне судно прямувало в місто Форт-Лодердейл (штат Флорида, США).

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У вертольоті перебувало сім чоловік, ніхто з них не вижив.

– Тіла чотирьох жінок і трьох чоловіків були витягнуті з вертольота, – розповіли в поліції.

Серед загиблих – американський мільярдер і вугільний магнат Кріс Клайн.

Раніше Факти ICTV писали, що в США в штаті Техас внаслідок аварії двомоторного літака загинули десятеро осіб.

Джерело: BNO News

Фото: Dreamstime

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