В Харьковской области во время учебного полета упал самолет Л-39, которым управлял курсант Национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Падение учебно-тренировочного самолета Л-39 произошло около 16.00 в селе Западное Дворечанского района из-за отказа двигателя.

К счастью, сам пилот успел катапультироваться, а самолет после падения загорелся.

На месте аварии работает полиция и бойцы ГСЧС.

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В Харьковском национальном университете Воздушных Сил уточнили, что во время выполнения курсантом третьего курса учебно-тренировочного полета возникла нештатная ситуация.

Также подтвердили, что пилот катапультировался и уже вышел на связь.

Правда, командование университета называет другое место падения – поле вблизи поселка Староверовка Купянского района.

Специальная комиссия выясняет причины аварии Л-39.

Напомним, 23 июня в Полтавской области упал самолет АН-2 местной агрофирмы, оба пилота спаслись.

Фото: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба