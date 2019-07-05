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Факты / Происшествия

На глазах у отдыхающих: в Марганце 12-летний ребенок утонул в карьере

В Марганце Днепропетровской области во время купания в искусственном водоеме погиб 12-летний мальчик.

На глазах у отдыхающих: в Марганце 12-летний ребенок утонул в карьере

В Днепропетровской области в городе Марганце во время купания в затопленном водой карьере, на глазах у отдыхающих утонул 11-летний мальчик.

5 июля о 11.41 в Службу спасения поступило сообщение об утоплении ребенка. Для его спасение направили шесть сотрудников личностного состава и одну единицу пожарно-спасательной техники.

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Спасти жизнь утопающего мальчика не удалось. Тело ребенка обнаружили в пяти метрах от берега на глубине трех метров.

Погибшего ребенка передали сотрудникам судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в Харьковской области 17-летний подросток погиб после празднования выпускного.

Источник: ГСЧС

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