У Марганці на Дніпропетровщині під час купання в штучній водоймі загинув 12-річний хлопчик.
У Дніпропетровській області в місті Марганці під час купання у затопленому водою кар’єрі, на очах у відпочивальників потонув 11-річний хлопчик.
5 липня об 11.41 в Службу порятунку надійшло повідомлення про утоплення дитини. На його порятунок спрямовали шість співробітників особового складу і одна одиниця пожежно-рятувальної техніки.
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Врятувати життя потопаючого хлопця не вдалося. Тіло дитини виявили в п’яти метрах від берега на глибині трьох метрів.
Загиблу дитину передали співробітникам судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, у Харківській області 17-річний підліток загинув після святкування випускного.
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