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Факти / Надзвичайні події

На очах у відпочивальників: у Марганці 12-річна дитина потонула в кар’єрі

У Марганці на Дніпропетровщині під час купання в штучній водоймі загинув 12-річний хлопчик.

На очах у відпочивальників: у Марганці 12-річна дитина потонула в кар’єрі

У Дніпропетровській області в місті Марганці під час купання у затопленому водою кар’єрі, на очах у відпочивальників потонув 11-річний хлопчик.

5 липня об 11.41 в Службу порятунку  надійшло повідомлення про утоплення дитини. На його порятунок спрямовали шість співробітників особового складу і одна одиниця пожежно-рятувальної техніки.

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Врятувати життя потопаючого хлопця не вдалося. Тіло дитини виявили в п’яти метрах від берега на глибині трьох метрів.

Загиблу дитину передали співробітникам судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, у Харківській області 17-річний підліток загинув після святкування випускного.

Джерело: ДСНС

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