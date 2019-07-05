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Факты / Происшествия

В Черном море перевернулся прогулочный катер – двое погибших

В Черном море неподалеку от берегов Краснодарского края (Россия) перевернулся прогулочный катер.

Чорне море

В Черном море неподалеку от берегов Краснодарского края (Россия) в результате крушения прогулочного катера Атолл погибли два человека.

Катер мог перевернуться из-за того, что был перегружен, так как только его сотрудники взяли на борт 25 человек.

– На любой технике нельзя возить больше 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных – не более 12, – рассказал директор пляжа в поселке Джубга Андрей Андреев.

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По предварительной информации, на борту катера могли находиться 43 человека, 37 из которых доставили на берег.

Информация о еще шести людях уточняется.

К слову, в Марганце (Днепропетровская область) 12-летний мальчик утонул во время купания в затопленном водой карьере.

Источник: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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