В Черном море неподалеку от берегов Краснодарского края (Россия) перевернулся прогулочный катер.
В Черном море неподалеку от берегов Краснодарского края (Россия) в результате крушения прогулочного катера Атолл погибли два человека.
Катер мог перевернуться из-за того, что был перегружен, так как только его сотрудники взяли на борт 25 человек.
– На любой технике нельзя возить больше 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных – не более 12, – рассказал директор пляжа в поселке Джубга Андрей Андреев.
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По предварительной информации, на борту катера могли находиться 43 человека, 37 из которых доставили на берег.
Информация о еще шести людях уточняется.
К слову, в Марганце (Днепропетровская область) 12-летний мальчик утонул во время купания в затопленном водой карьере.