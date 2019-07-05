PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Чорному морі перекинувся прогулянковий катер – двоє загиблих

У Чорному морі неподалік від берегів Краснодарського краю (Росія) перекинувся прогулянковий катер.

Чорне море

У Чорному морі неподалік від берегів Краснодарського краю (Росія) у результаті аварії прогулянкового катера Атолл загинули двоє людей.

Катер міг перекинутися через те, що був перевантажений, так як тільки його співробітники взяли на борт 25 осіб.

– На будь-якій техніці не можна возити більше 12 осіб, щоб ви розуміли, для прогулянкових – не більше 12, – розповів директор пляжу в селищі Джубга Андрій Андрєєв.

Читайте: Пішли купатися без батьків: на озері Світязь потонули двоє хлопчиків

За попередньою інформацією, на борту катера могли знаходитися 43 особи, 37 з яких доставили на берег.

Інформація про ще шістьох осіб уточнюється.

До слова, у Марганці (Дніпропетровська область) 12-річний хлопчик потонув під час купання у затопленому водою кар’єрі.

Джерело: РИА Новости

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка