У Чорному морі неподалік від берегів Краснодарського краю (Росія) перекинувся прогулянковий катер.

У Чорному морі неподалік від берегів Краснодарського краю (Росія) у результаті аварії прогулянкового катера Атолл загинули двоє людей.

Катер міг перекинутися через те, що був перевантажений, так як тільки його співробітники взяли на борт 25 осіб.

– На будь-якій техніці не можна возити більше 12 осіб, щоб ви розуміли, для прогулянкових – не більше 12, – розповів директор пляжу в селищі Джубга Андрій Андрєєв.

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За попередньою інформацією, на борту катера могли знаходитися 43 особи, 37 з яких доставили на берег.

Інформація про ще шістьох осіб уточнюється.

До слова, у Марганці (Дніпропетровська область) 12-річний хлопчик потонув під час купання у затопленому водою кар’єрі.