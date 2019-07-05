На кукурузном поле в Макаровском районе Киевской области полиция нашла тело пропавшей несколько дней назад 66-летней женщины.

Сын пропавшей пенсионерки 1 июля обратился в Киево-Святошинский отдел полиции.

По его словам, женщина накануне поехала на дачу в соседний район и пропала.

Поиски продолжались двое суток – тело 66-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти нашли 4 июля на кукурузном поле между поселками Вильна и Юровка Макаровского района.

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Предварительная причина смерти – механическая асфиксия, то есть удушение.

Окончательная причина будет установлена ​​после судебно-медицинской экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ – Умышленное убивство.

Правоохранители устанавливают круг подозреваемых в преступлении.

Полиция не называет имя погибшей, однако и СМИ, и журналисты в соцсетях утверждают, что это Антонина Шпир, которая работала в гардеробе Верховной Рады.

Ранее Факты ICTV писали, что на Киевщине мужчина среди белого дня безжалостно порезал ножом 25-летнего парня из-за замечания.