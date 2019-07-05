На кукурудзяному полі у Макарівському районі Київської області поліція знайшла тіло зниклої кілька днів тому 66-річної жінки.

Син зниклої пенсіонерки 1 липня звернувся до Києво-Святошинського відділу поліції.

За його словами, жінка напередодні поїхала на дачу у сусідній район і зникла.

Пошуки тривали дві доби – тіло 66-річної пенсіонерки з ознаками насильницької смерті знайшли 4 липня на кукурудзяному полі між селищами Вільна і Юрівка Макарівського району.

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Попередня причина смерті – механічна асфіксія, тобто удушення.

Остаточну причину буде встановлено після судово-медичної експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

Правоохоронці встановлюють коло підозрюваних у злочині.

Поліція не називає ім’я загиблої, проте і ЗМІ, і журналісти у соцмережах стверджуюють, що це Антоніна Шпір, яка працювала у гардеробі Верховної Ради.

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