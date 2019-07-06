В Днепропетровской области нашли тело 14-летней девочки, которая пропала неделю назад.

В Днепропетровской области неделю назад пропала 14-летняя девочка. Ее нашли убитой и изнасилованной.

Место убийства показал сам задержанный насильник – ранее судимый мужчина 1995 года рождения. В указанном им месте в ходе проведения неотложных следственных действий был обнаружен труп ребенка.

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– Девушку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, но исчезла она еще раньше: родители не сообщали, потому что были очень заняты распитием алкогольных напитков, – рассказал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве двое мужчин изнасиловали девушку без сознания, с которой ранее распивали алкогольные напитки.