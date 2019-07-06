У Дніпропетровській області знайшли тіло 14-річної дівчинки, яка зникла тиждень тому.

У Дніпропетровській області тиждень тому зникла 14-річна дівчинка. Її знайшли вбитою і зґвалтованою.

Місце вбивства показав сам затриманий гвалтівник – раніше судимий чоловік 1995 року народження. У вказаному ним місці під час проведення невідкладних слідчих дій був виявлений труп дитини.

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– Дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, але зникла вона ще раніше: батьки не повідомляли, бо були дуже зайняті розпиванням алкогольних напоїв, – розповів перший заступник голови Нацполіціі В’ячеслав Аброськін.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві двоє чоловіків зґвалтували непритомну дівчину, з якою раніше розпивали алкогольні напої.