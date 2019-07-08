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Факты / Происшествия

Под Харьковом ударились иномарка и скутер с двумя подростками

В результате ДТП, которое произошло в городе Люботин Харьковской области, травмированы 13-летний водитель скутера и его пассажир 11 лет.

ДТП

В городе Люботин автомобиль Renault под управлением 58-летнего водителя столкнулся со скутером, которым управлял 13-летний парень.

Водителя скутера и его 11-летнего пассажира госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Открыто производство по ч. 1 ст. 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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Под Харьковом ударились иномарка и скутер с двумя подростками / 3 фотографии

Напомним, в Киеве внедорожник Nissan протаранил Volkswagen Jetta, в котором находился 9-летний ребенок.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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