В результате ДТП, которое произошло в городе Люботин Харьковской области, травмированы 13-летний водитель скутера и его пассажир 11 лет.

В городе Люботин автомобиль Renault под управлением 58-летнего водителя столкнулся со скутером, которым управлял 13-летний парень.

Водителя скутера и его 11-летнего пассажира госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Открыто производство по ч. 1 ст. 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.













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