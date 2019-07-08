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Факты / Происшествия

В Киеве военные на джипе раздавили авто, в котором находился ребенок

В Киеве внедорожник Nissan протаранил Volkswagen Jetta, в котором находился 9-летний ребенок.

В Киеве военные на джипе раздавили авто, в котором находился ребенок

7 июля на пересечении улиц Ильенко и Оранжерейной в Киеве внедорожник Nissan, в котором находились четверо военных раздавил легковое авто Volkswagen Jetta.

Легковушка двигалась в крайней правой полосе в сторону станции метро Лукьяновская.

Внедорожник ехал в крайней правой полосе по этой же улице, но в сторону Дорогожичей и внезапно решил повернуть на улицу Оранжерейную, пересекая несколько полос движения.

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Водитель Volkswagen не успел сориентироваться и джип врезался в него, откинув авто на обочину.

После аварии из Nissan выскочили двое человек и скрылись. Мужчины, которые остались в салоне, сняли с авто военные номера и пытались спрятать их в кустах.

В результате ДТП никто не пострадал.

Подробности происшествия устанавливаются.

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В Киеве военные на джипе раздавили авто, в котором находился ребенок / 8 фотографий

К слову, на Закарпатье пьяный водитель Mitsubishi сбил насмерть 11-летнюю девочку.

Источник: Информатор

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