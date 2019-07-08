В Киеве внедорожник Nissan протаранил Volkswagen Jetta, в котором находился 9-летний ребенок.
7 июля на пересечении улиц Ильенко и Оранжерейной в Киеве внедорожник Nissan, в котором находились четверо военных раздавил легковое авто Volkswagen Jetta.
Легковушка двигалась в крайней правой полосе в сторону станции метро Лукьяновская.
Внедорожник ехал в крайней правой полосе по этой же улице, но в сторону Дорогожичей и внезапно решил повернуть на улицу Оранжерейную, пересекая несколько полос движения.
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Водитель Volkswagen не успел сориентироваться и джип врезался в него, откинув авто на обочину.
После аварии из Nissan выскочили двое человек и скрылись. Мужчины, которые остались в салоне, сняли с авто военные номера и пытались спрятать их в кустах.
В результате ДТП никто не пострадал.
Подробности происшествия устанавливаются.
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