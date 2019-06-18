В Хмельницкой области туристический автобус сообщением Неаполь-Херсон столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погиб человек.
В Хмельницкой области автобус международного сообщения Неаполь-Херсон столкнулся с грузовиком.
– Автобус ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом, – рассказали в ГУНП в Хмельницкой области.
В результате аварии погиб 31-летний житель Львовской области. Еще три женщины 1955, 1956 и 1957 годов рождения госпитализированы в реанимацию.
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Всего в автобусе находилось 26 пассажиров.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: туристический автобус столкнулся с грузовиком / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Винницкой области пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся на боковую часть.
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