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Факты / Происшествия

Смертельное ДТП в Хмельницкой области: туристический автобус столкнулся с грузовиком

В Хмельницкой области туристический автобус сообщением Неаполь-Херсон столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погиб человек.

Смертельное ДТП в Хмельницкой области: туристический автобус столкнулся с грузовиком

В Хмельницкой области автобус международного сообщения Неаполь-Херсон столкнулся с грузовиком.

– Автобус ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом, – рассказали в ГУНП в Хмельницкой области.

В результате аварии погиб 31-летний житель Львовской области. Еще три женщины 1955, 1956 и 1957 годов рождения госпитализированы в реанимацию.

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Всего в автобусе находилось 26 пассажиров.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

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Смертельное ДТП в Хмельницкой области: туристический автобус столкнулся с грузовиком / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Винницкой области пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся на боковую часть.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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