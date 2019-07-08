Внаслідок ДТП, яка сталася у місті Люботин Харківської області, травмовано 13-річного водія скутера та його пасажира 11 років.

У місті Люботин автомобіль Renault під керуванням 58-річного водія зіткнувся зі скутером, яким кермував 13-річний хлопець.

Водія скутера та його 11-річного пасажира госпіталізовано з травми різного ступеня тяжкості.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.













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