В Ивано-Франковской области мужчина изнасиловал и избил женщину, которая от полученных травм скончалась.

В Ивано-Франковской области местная жительница зашла в гости к соседке, которую обнаружила мертвой.

– 45-летняя пострадавшая находясь по месту своего жительства распивала спиртные напитки совместно с соседом. В дальнейшем подвыпивший мужчина изнасиловал женщину, причинив ей телесные повреждения. Потерпевшая скончалась, – рассказали в полиции.

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Правоохранители задержали 38-летнего подозреваемого.

Злоумышленнику грозит наказание по ч. 5 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.









На Прикарпатье мужчина насмерть изнасиловал женщину / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве двое мужчин изнасиловали девушку без сознания, с которой ранее распивали алкогольные напитки.