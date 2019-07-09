В Виннице мужчина напал и изнасиловал 7-летнюю девочку, когда последняя играла с сестрой.

В одном из микрорайонов Винницы рядом с гаражными помещениями ребенок играл вместе с 9-летней сестренкой.

– В это время неизвестный напал на девочку, затащил в кусты и совершил распутные действия. Злоумышленник демонстрировал ребенку половые органы и рукой сделал насильственные действия сексуального характера, – рассказали в полиции.

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Старшая девочка убежала и рассказала родителям о том, что произошло. Пострадавшую госпитализировали. Полицейские оперативно задержали подозреваемого – 59-летнего местного жителя.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.152 УК краины (Изнасилование малолетней лица). Такое преступление наказывается заключением на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, комитет Верховной Рады рекомендует нардепам принять законопроект, предусматривающий химическую кастрацию, чтобы ужесточить ответственность за сексуальные преступления против детей.