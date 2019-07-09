PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Напал и затащил в кусты: в Виннице мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку

В Виннице мужчина напал и изнасиловал 7-летнюю девочку, когда последняя играла с сестрой.

Напал и затащил в кусты: в Виннице мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку

В одном из микрорайонов Винницы рядом с гаражными помещениями ребенок играл вместе с 9-летней сестренкой.

– В это время неизвестный напал на девочку, затащил в кусты и совершил распутные действия. Злоумышленник демонстрировал ребенку половые органы и рукой сделал насильственные действия сексуального характера, – рассказали в полиции.

Читайте: В Днепропетровской области изнасиловали и убили 14-летнюю девочку

Старшая девочка убежала и рассказала родителям о том, что произошло. Пострадавшую госпитализировали. Полицейские оперативно задержали подозреваемого – 59-летнего местного жителя.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.152 УК краины (Изнасилование малолетней лица). Такое преступление наказывается заключением на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, комитет Верховной Рады рекомендует нардепам принять законопроект, предусматривающий химическую кастрацию, чтобы ужесточить ответственность за сексуальные преступления против детей.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

За сутки в Украине изнасиловали пятерых детей
В Днепропетровской области изнасиловали и убили 14-летнюю девочку
В Киеве мужчины изнасиловали девушку без сознания
В Умани мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку
Насиловал и снимал на видео: в Запорожье задержали 23-летнего педофила
В Одессе продавец киоска изнасиловал 13-летнюю девочку
На Запорожье парень изнасиловал шестилетнюю девочку
В Полтавской области сын изнасиловал 62-летнюю мать
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка