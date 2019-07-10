PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Прикарпатті чоловік на смерть зґвалтував жінку

В Івано-Франківській області чоловік зґвалтував та побив жінку, яка від отриманих травм померла.

На Прикарпатті чоловік на смерть зґвалтував жінку

В Івано-Франківській області місцева жителька зайшла в гості до сусідки, яку виявила мертвою.

– 45-річна потерпіла перебуваючи за місцем свого проживання розпивала спиртні напої спільно із сусідом. Надалі захмелілий чоловік зґвалтував жінку, спричинивши їй тілесні ушкодження. Потерпіла померла, – розповіли у поліції.

Читайте: Напав і затягнув у кущі: у Вінниці чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку

Правоохоронці затримали 38-річного підозрюваного.

Зловмиснику загрожує покарання за ч. 5 ст. 152 (Зґвалтування) КК України – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

  • image
  • image
На Прикарпатті чоловік на смерть зґвалтував жінку / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві двоє чоловіків зґвалтували непритомну дівчину, з якою раніше розпивали алкогольні напої.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка