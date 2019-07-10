В Івано-Франківській області чоловік зґвалтував та побив жінку, яка від отриманих травм померла.
В Івано-Франківській області місцева жителька зайшла в гості до сусідки, яку виявила мертвою.
– 45-річна потерпіла перебуваючи за місцем свого проживання розпивала спиртні напої спільно із сусідом. Надалі захмелілий чоловік зґвалтував жінку, спричинивши їй тілесні ушкодження. Потерпіла померла, – розповіли у поліції.
Читайте: Напав і затягнув у кущі: у Вінниці чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку
Правоохоронці затримали 38-річного підозрюваного.
Зловмиснику загрожує покарання за ч. 5 ст. 152 (Зґвалтування) КК України – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
На Прикарпатті чоловік на смерть зґвалтував жінку / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві двоє чоловіків зґвалтували непритомну дівчину, з якою раніше розпивали алкогольні напої.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+