В Івано-Франківській області чоловік зґвалтував та побив жінку, яка від отриманих травм померла.

В Івано-Франківській області місцева жителька зайшла в гості до сусідки, яку виявила мертвою.

– 45-річна потерпіла перебуваючи за місцем свого проживання розпивала спиртні напої спільно із сусідом. Надалі захмелілий чоловік зґвалтував жінку, спричинивши їй тілесні ушкодження. Потерпіла померла, – розповіли у поліції.

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Правоохоронці затримали 38-річного підозрюваного.

Зловмиснику загрожує покарання за ч. 5 ст. 152 (Зґвалтування) КК України – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.









На Прикарпатті чоловік на смерть зґвалтував жінку / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві двоє чоловіків зґвалтували непритомну дівчину, з якою раніше розпивали алкогольні напої.