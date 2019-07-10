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Факты / Происшествия

На украинском острове Джарылгач туриста укусила гадюка. Он в реанимации

В Скадовске Херсонской области мужчина попал в реанимацию после укуса змеи.

На украинском острове Джарылгач туриста укусила гадюка. Он в реанимации

Во время отдыха на украинском острове Джарылгач Херсонской области мужчину укусила гадюка. Сейчас он в реанимации, его состояние тяжелое. К счастью, самочувствие не ухудшается.

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В Скадовском ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области напоминают правила поведения, если вас укусила  гадюка:

  • обеспечить неподвижность пораженной части тела,
  • высосать яд из раны (при повреждении слизистой оболочки или кровотечения десен этого делать нельзя),
  • охладить место укуса примочкой с йодом, водкой или спиртом,
  • пострадавшему выпить большое количество жидкости (воды, кофе, чая),
  • вызвать скорую помощь 103.

К слову, во Львовской области женщина попала в реанимацию после того, как ее укусила змея.

Источник: ГСЧС

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