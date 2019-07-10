В Кривом Роге Днепропетровской области из-за замечания произошел конфликт с поножовщиной.

В Кривом Роге конфликт из-за замечания перерос в драку, в результате которой гражданин Азербайджана ранил трех людей. Все они доставлены в больницу. Один из них, получивший ножом в живот, находится в тяжелом состоянии.

Иностранец сделал замечание 36-летней женщине, которая находилась в алкогольном опьянении. За нее заступились двое мужчин, после чего и начался конфликт.

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Во время конфликта 44-летний азербайджанец стал нападать на них с ножом, в результате чего ранил двух мужчин и женщину. После чего скрылся с места преступления на велосипеде.

Злоумышленника задержали.









В Кривом Роге из-за замечания произошла драка с поножовщиной / 2 фотографии

К слову, в Одессе полиция задержала охранника ночного клуба, который избил посетителя заведения. Мужчина скончался в больнице.