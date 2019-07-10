У Скадовську Херсонської області чоловік потрапив до реанімації після укусу змії.

Під час відпочинку на українському острові Джарилгач Херсонської області чоловіка вкусила гадюка. Зараз він у реанімації, його стан важкий. На щастя, самопочуття не погіршується.

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У Скадовському ГУ ДСНС України у Херсонській області нагадують правила якщо вас вкусила гадюка:

забезпечити нерухомість ураженої частини тіла,

висмоктати отруту з рани (при пошкодженні слизової оболонки або кровотечі ясен цього робити не можна),

охолодити місце укусу примочкою з йодом, горілкою або спиртом,

постраждалому випити велику кількість рідини (води, кави, чаю),

викликати швидку допомогу 103.

До речі, у Львівській області жінка потрапила до реанімації після того, як її вкусила змія.