В Одессе полиция задержала охранника ночного клуба, который избил посетителя заведения. Мужчина скончался в больнице

Охранник ночного клуба в центре Одессе ударил посетителя по голове. Тот упал, потерял сознание и вскоре умер в больнице.

Трагедия произошла ночью возле развлекательного заведения, когда 36-летний одессит вмешался в конфликт между другом и охранниками ночного клуба.

Один из участников конфликта ударил мужчину по голове.

Читайте: На окраине Черновцов нашли чемодан с мертвым ребенком

Скорая забрала его в реанимацию городской больницы, но спасти его не удалось.

В нанесении одесситу тяжких телесных повреждений полиция подозревает 24-летнего охранника ночного клуба. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Открыто производство по ч. 2 ст. 121 УКУ – Умышленное тяжкое телесное повреждение.

Недавно в Одессе 78-летний мужчина, вооружившись ножом,зарезал семью, которая проживала по соседству.