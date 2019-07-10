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Факты / Происшествия

В Одессе охранник избил посетителя ночного клуба – мужчина умер

В Одессе полиция задержала охранника ночного клуба, который избил посетителя заведения. Мужчина скончался в больнице

Швидка допомога

Охранник ночного клуба в центре Одессе ударил посетителя по голове. Тот упал, потерял сознание и вскоре умер в больнице.

Трагедия произошла ночью возле развлекательного заведения, когда 36-летний одессит вмешался в конфликт между другом и охранниками ночного клуба.

Один из участников конфликта ударил мужчину по голове.

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Скорая забрала его в реанимацию городской больницы, но спасти его не удалось.

В нанесении одесситу тяжких телесных повреждений полиция подозревает 24-летнего охранника ночного клуба. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Открыто производство по ч. 2 ст. 121 УКУ – Умышленное тяжкое телесное повреждение.

Недавно в Одессе 78-летний мужчина, вооружившись ножом,зарезал семью, которая проживала по соседству.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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