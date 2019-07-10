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В Киеве депутату в лицо распылили слезоточивый газ

В Киеве в Деснянском районе во время встречи избирателей напали на депутата.

В Киеве депутату в лицо распылили слезоточивый газ

В столице время встречи с избирателями нардепу в лицо распылили слезоточивый газ.

Правонарушителя остановила охрана потерпевшего, им оказался 44-летний местный житель. Его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержала полиция.

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Открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.

К слову, в селе Вапнярке Одесской области нашли окровавленное тело мужчины – все в синяках и ссадинах, да еще и с проломленной головой.

Источник: МВД

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