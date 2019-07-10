У Кривому Розі Дніпропетровської області через зауваження стався конфлікт з різаниною.
У Кривому Розі конфлікт через зауваження переріс у бійку, у результаті якої громадянин Азербайджану поранив трьох людей. Всі вони доставлені у лікарню. Один з них, що отримав ножем у живіт, знаходиться у важкому стані.
Іноземець зробив зауваження 36-річній жінці, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. За неї заступилися двоє чоловіків, після чого і почався конфлікт.
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Під час конфлікту 44-річний азербайджанець став нападати на них з ножем, у результаті чого поранив двох чоловіків і жінку. Після чого зник з місця злочину на велосипеді.
Зловмисника затримали.
У Кривому Розі через зауваження сталася бійка з різаниною / 2 фотографии
До речі, в Одесі поліція затримала охоронця нічного клубу, який побив відвідувача закладу. Чоловік помер у лікарні.
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