У Кривому Розі Дніпропетровської області через зауваження стався конфлікт з різаниною.

У Кривому Розі конфлікт через зауваження переріс у бійку, у результаті якої громадянин Азербайджану поранив трьох людей. Всі вони доставлені у лікарню. Один з них, що отримав ножем у живіт, знаходиться у важкому стані.

Іноземець зробив зауваження 36-річній жінці, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. За неї заступилися двоє чоловіків, після чого і почався конфлікт.

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Під час конфлікту 44-річний азербайджанець став нападати на них з ножем, у результаті чого поранив двох чоловіків і жінку. Після чого зник з місця злочину на велосипеді.

Зловмисника затримали.









У Кривому Розі через зауваження сталася бійка з різаниною / 2 фотографии

До речі, в Одесі поліція затримала охоронця нічного клубу, який побив відвідувача закладу. Чоловік помер у лікарні.